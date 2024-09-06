Франция для Украины закупит оружия на €300 млн, полученных от доходов с росактивов

В Еврокомиссии решили, что в 2024 году во Францию направят 300 миллионов евро из поступлений от замороженных российских активов на закупку вооружения для Украины﻿. Об этом говорится в заявлении Министерства вооруженных сил Франции, сообщает Деловая столица.

Страна отметила, что вместе с другими государствами-членами ЕС примет участие в реализации новой меры поддержки Украины. Речь идет об использовании около 1,4 миллиарда евро из поступлений от российских активов для закупки военного оборудования для Украины.

Благодаря этому финансированию у французской промышленности удастся быстро приобрести приоритетное для Украины вооружение, в частности, речь идет о боеприпасах, артиллерии и противовоздушной обороне.

Напомним, в мае послы ЕС согласовали использование для совместной закупки оружия Украине примерно 3 миллиардов евро прибыли, полученной от замороженных государственных активов России, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.