Сирський провів нараду з керівниками підрозділів безпілотних систем

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем ЗСУ. Серед іншого на нараді було підбито підсумки роботи за місяць.З посиланням на соцмережі головкома, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Заслухав керівників структурних підрозділів видів та родів ЗСУ з питань реалізації поставлених завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БПЛА" , - розповів Сирський.

Також, за словами головкома, він заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань.

Сирський розповів, що визначив конкретні задачі щодо розвитку структури, нарощування чисельності та підвищення бойових можливостей Сил безпілотних систем ЗСУ.

Крім цього, найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, було заохочено відзнаками Головнокомандувача.

"Безпілотні системи в умовах інтенсивної війни швидко та динамічно розвиваються. ЗСУ мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо над цим працювати" , - наголосив Сирський.

Нещодавно в інтерв'ю каналу CNN головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що затримки військової допомоги США призвели до нестачі боєприпасів і вплинули на моральний дух військових.