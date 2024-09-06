Сырский провел совещание с руководителями подразделений беспилотных систем

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных ударных систем ВСУ. Среди прочего на совещании были подведены итоги работы за месяц. Со ссылкой на соцсети главкома, сообщает Цензор.НЕТ.

"Заслушал руководителей структурных подразделений видов и родов ВСУ по вопросам реализации поставленных задач по развитию и наращиванию боевых способностей по частям и подразделениям БПЛА" , - рассказал Сырский.

Также, по словам главкома, он заслушал доклад командующего Сил беспилотных систем ВСУ по анализу результатов эффективности применения беспилотных систем в районах выполнения боевых задач.

Сырский рассказал, что определил конкретные задачи развития структуры, наращивания численности и повышения боевых возможностей Сил беспилотных систем ВСУ.

Кроме этого, лучшие специалисты, отличившиеся высокими результатами в уничтожении личного состава, техники и вооружения врага, были поощрены наградами от Главнокомандующего.

"Беспилотные системы в условиях интенсивной войны быстро и динамично развиваются. ВСУ должны быть на шаг впереди врага. Продолжаем над этим работать" , - подчеркнул Сырский.

Недавно в интервью каналу CNN главнокомандующий ВСУ Сырский заявил, что задержки военной помощи США привели к нехватке боеприпасов и повлияли на моральный дух военных.