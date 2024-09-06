Зеленський сказав, що покаже Байдену та партнерам по G7 мирний план України

Президент Володимир Зеленський вважає, що для того, щоб Володимир Путін захотів миру, він має бути слабшим, а Україна – сильнішою. Таку думку глава держави висловив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті» в Італії, повідомляє Укрінформ.

«Щоб Путін захотів миру він повинен бути слабшим, а Україна – сильнішою» , - сказав Зеленський.

Для цього, за його словами, розроблено план, який буде представлений Президенту США Джо Байдену.

«Нам потрібен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам по Групі семи, як ми бачимо мир і що саме натисне на Путіна, щоб він зупинив війну» , – сказав Президент України.

Він також акцентував на тому, що Україна та світова спільнота має справу з убивцею в особі Путіна, тому не можна забувати про міжнародне право.