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Зеленський сказав, що покаже Байдену та партнерам по G7 мирний план України

Зеленський сказав, що покаже Байдену та партнерам по G7 мирний план України

Президент Володимир Зеленський вважає, що для того, щоб Володимир Путін захотів миру, він має бути слабшим, а Україна – сильнішою. Таку думку глава держави висловив під час 50-го міжнародного форуму «Амброзетті» в Італії, повідомляє Укрінформ.

«Щоб Путін захотів миру він повинен бути слабшим, а Україна – сильнішою», - сказав Зеленський.

Для цього, за його словами, розроблено план, який буде представлений Президенту США Джо Байдену.

«Нам потрібен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам по Групі семи, як ми бачимо мир і що саме натисне на Путіна, щоб він зупинив війну», – сказав Президент України.

Він також акцентував на тому, що Україна та світова спільнота має справу з убивцею в особі Путіна, тому не можна забувати про міжнародне право.

«По-перше, він убивця. Ми разом з нашими партнерами повинні спиратися на Статут ООН, на міжнародне право, бо всі розуміють: він брехун і його слово нічого не варте. Ось чому це не тільки про переговори, це - про правила, над якими ми повинні працювати», – зауважив Президент.

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