Зеленский сказал, что покажет Байдену и партнерам по G7 мирный план Украины
Президент Владимир Зеленский считает, что для того, чтобы Владимир Путин захотел миру, он должен быть слабее, а Украина – сильнее. Такое мнение глава государства высказал на 50-м международном форуме «Амброзетти» в Италии, сообщает Укринформ.
«Чтобы Путин захотел мира, он должен быть слабее, а Украина – сильнее», - сказал Зеленский.
Для этого, по его словам, разработан план, представленный Президенту США Джо Байдену.
«Нам нужен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам по Группе семи, как мы видим мир и что именно надавит на Путина, чтобы он остановил войну», – сказал Президент Украины.
Он также акцентировал внимание на том, что Украина и мировое сообщество имеет дело с убийцей в лице Путина, поэтому нельзя забывать о международном праве.
«Во-первых, он убийца. Мы вместе с нашими партнерами должны опираться на Устав ООН, на международное право, потому что все понимают: он лжец и его слово ничего не стоит. Вот почему это не только о переговорах, это о правилах, над которыми мы должны работать», – отметил Президент.