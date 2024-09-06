Зеленский сказал, что покажет Байдену и партнерам по G7 мирный план Украины

Президент Владимир Зеленский считает, что для того, чтобы Владимир Путин захотел миру, он должен быть слабее, а Украина – сильнее. Такое мнение глава государства высказал на 50-м международном форуме «Амброзетти» в Италии, сообщает Укринформ.

«Чтобы Путин захотел мира, он должен быть слабее, а Украина – сильнее» , - сказал Зеленский.

Для этого, по его словам, разработан план, представленный Президенту США Джо Байдену.

«Нам нужен план. Я покажу Президенту Байдену, нашим партнерам по Группе семи, как мы видим мир и что именно надавит на Путина, чтобы он остановил войну» , – сказал Президент Украины.

Он также акцентировал внимание на том, что Украина и мировое сообщество имеет дело с убийцей в лице Путина, поэтому нельзя забывать о международном праве.