У Києві уламки безпілотників впали у дворі будинку та на дитячий садок
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському та Дніпровському районах Києва зафіксовано падіння уламків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.
В Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку.
На місце виїхали оперативні підрозділи.
В цьому ж районі сталося загорання на відкритій території, на площі приблизно 10 м кв. Працює ДСНС. Жертв та руйнувань немає.
Доповнено: Окрім цього, падіння уламків російських ударних БпЛА зафіксовано на територію дитячого садочку в Дніпровському районі міста.
Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється.
Нагадаємо:
- У ніч на 7 вересня у Києві пролунали вибухи.
- У КМВА повідомили про роботу ППО у місті.