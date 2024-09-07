У Києві уламки безпілотників впали у дворі будинку та на дитячий садок

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському та Дніпровському районах Києва зафіксовано падіння уламків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.

В Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку.

На місце виїхали оперативні підрозділи.

В цьому ж районі сталося загорання на відкритій території, на площі приблизно 10 м кв. Працює ДСНС. Жертв та руйнувань немає.

Доповнено: Окрім цього, падіння уламків російських ударних БпЛА зафіксовано на територію дитячого садочку в Дніпровському районі міста.

Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється.

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