Close button

У Києві уламки безпілотників впали у дворі будинку та на дитячий садок

У Києві уламки безпілотників впали у дворі будинку та на дитячий садок
Фото: Facebook

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському та Дніпровському районах Києва зафіксовано падіння уламків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив начальник КМВА Сергій Попко.

В Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку. 

На місце виїхали оперативні підрозділи.

В цьому ж районі сталося загорання на відкритій території, на площі приблизно 10 м кв. Працює ДСНС. Жертв та руйнувань немає.

Доповнено: Окрім цього, падіння уламків російських ударних БпЛА зафіксовано на територію дитячого садочку в Дніпровському районі міста. 

Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється.

Нагадаємо:

  • У ніч на 7 вересня у Києві пролунали вибухи.
  • У КМВА повідомили про роботу ППО у місті.

Новини

Популярні теми форуму

analytics