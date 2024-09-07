В Киеве обломки беспилотников упали во дворе дома и на детский сад
В результате атаки российских ударных БпЛА в Печерском и Днепровском районах Киева зафиксировано падение обломков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
По предварительной информации, обломки упали во дворе жилого дома.
На место выехали оперативные подразделения.
В этом же районе произошло возгорание на открытой территории, на площади примерно 10 м кв. Работает ГСЧС. Жертв и разрушений нет.
Дополнено: Кроме этого, падение обломков российских ударных БпЛА зафиксировано на территорию детского сада в Днепровском районе города.
Напомним:
- В ночь на 7 сентября в Киеве прогремели взрывы.
- В КГВА сообщили о работе ПВО в городе.