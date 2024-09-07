Беларускі Гаюн: до Білорусі залетіли 8 російських дронів під час атаки по Україні

За ніч до Білорусі залетіли щонайменше вісім російських дронів під час атаки по Україні. Один із них опинився за 70 км від кордону з Литвою, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"За ніч з 6 на 7 вересня на територію Білорусі залетіли не менше 7 дронів-камікадзе типу "Шахед" і, ймовірно, вперше зайшов також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними моніторингової групи, один з "Шахедів" залетів і до Брестської області, продовживши рух на північ.

"Даний "Шахед" зайшов у Гродненську область (вперше за весь моніторинг) і долетів до самих Кореличів і Новогрудка, тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Даний "Шахед" міг пролетіти над Білоруссю на північ близько 200 км, що з ним трапилося далі - невідомо", - уточнює "Гаюн".

Також відомо, що протягом усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та гелікоптери ВПС Білорусі.

"Всього винищувачі ВПС РБ злітали з аеродрому Барановичі 4 рази, а гелікоптери з Мачулищів піднімалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, але також і на самій півночі - в районі Островця та Вілейки", - додали представники монітрингової групи.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 7 вересня атакували Україну десятками дронів-камікадзе. Загалом РФ запустила по Україні 67 безпілотників, ППО збила 58 "Шахедів".

При цьому, за даними Повітряних сил України, шість безпілотників відлетіли до Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганської області. Ще три дрони були втрачені локаційно.

Зазначимо, російські дрони під час атак РФ по Україні залітають до Білорусі не вперше. Перший раз такий заліт зафіксували 12 липня, причому загалом щонайменше дев'ять "Шахедів" залітали до Білорусі за липень.

А наприкінці серпня в Білорусі вперше застосували авіацію для збиття дрона РФ. Крім того, під час обстрілу РФ по Україні 5 вересня, Білорусь навіть підтвердила нічну роботу ППО по дронах, але не назвала їх "російськими".