Беларускі Гаюн: в Беларусь залетели 8 российских дронов во время атаки по Украине

За ночь в Беларусь залетели минимум восемь российских дронов во время атаки по Украине. Один из них оказался в 70 км от границы с Литвой, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"За ночь с 6 на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, предположительно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным мониторинговой группы, один из "Шахедов" залетел и в Брестскую область, продолжив продолжил движение на север.

"Данный "Шахед" зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самых Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Данный "Шахед" мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случилось далее - неизвестно", - уточняет "Гаюн".

Также известно, что на протяжении всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты ВВС Беларуси.

"Всего истребители ВВС РБ взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты из Мачулищей поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки", - добавили представители монитринговой группы.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 7 сентября атаковали Украину десятками дронов-камикадзе. В общей сложности РФ запустила по Украине 67 беспилотников, ПВО сбила 58 "Шахедов".

При этом, по данным Воздушных сил Украины, шесть беспилотников улетели в Россию, Беларусь и временно оккупированную Луганскую область. Еще три дрона были потеряны локационно.

Отметим, российские дроны во время атак РФ по Украине залетают в Беларусь не впервые. Первый раз такой залет зафиксировали 12 июля, причем в общей сложности минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль.

А в конце августа в Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ. Кроме того, во время обстрела РФ по Украине 5 сентября, Беларусь даже подтвердила ночную работу ПВО по дронам, но не назвала их "российскими".