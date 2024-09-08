РФ вдарила авіацією готелем у Донецькій області, під завалами шукають людей – ЗМІ

Російська армія вдарила по готелю в місті Миколаївка на Донеччині близько 21:50 7 вересня, під завалами шукають двох людей.﻿﻿ З посиланням на Суспільне Донбас, заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна, Новини Донбасу, повідомляє Українська правда.

За словами Проскуніна, тривають пошукові роботи, йде розбір завалів, під завалами шукають двох людей.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту авіабомбами.

За даними Новин Донбасу, росіяни завдали удару по готелю "Зоря".