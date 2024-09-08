РФ ударила авиацией по гостинице в Донецкой области, под завалами ищут людей – СМИ

Российская армия ударила по гостинице в городе Николаевка в Донецкой области около 21:50 7 сентября, под завалами ищут двух человек. Со ссылкой на Суспільне Донбасс, на заместителя начальника Николаевской ГВА Владимира Проскунина, Новости Донбасса, сообщает Украинская правда.

По словам Проскунина, продолжаются поисковые работы, идет разбор завалов, под завалами ищут двух человек.

По предварительным данным, оккупанты ударили по городу авиабомбами.

По данным Новостей Донбасса, россияне нанесли удар по гостинице "Заря".