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Окупанти завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Окупанти завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

У ніч на 8 вересня росіяни завдали авіаційного удару по місту Суми, внаслідок якого загинуло двоє людей, серед поранених є двоє дітей.﻿ Про це повідомила﻿ Сумська ОВА.

"Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей", - йдеться в повідомленні адміністрації.

Крім того, зазначають у Сумській ОВА, пошкоджено приватні будинки, автомобілі.

"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додали в ОВА.

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