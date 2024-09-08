Окупанти завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти
У ніч на 8 вересня росіяни завдали авіаційного удару по місту Суми, внаслідок якого загинуло двоє людей, серед поранених є двоє дітей. Про це повідомила Сумська ОВА.
"Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей", - йдеться в повідомленні адміністрації.
Крім того, зазначають у Сумській ОВА, пошкоджено приватні будинки, автомобілі.
"Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога", - додали в ОВА.