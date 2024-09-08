Оккупанты нанесли авиаудар по Сумам, двое погибших, среди раненых – дети

В ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы, в результате которого погибли два человека, среди раненых есть двое детей. Об этом сообщила Сумская ОВА.

"В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей" , - говорится в сообщении администрации.

Кроме того, отмечают в Сумской ОВА, повреждены частные дома, автомобили.