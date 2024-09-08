Оккупанты нанесли авиаудар по Сумам, двое погибших, среди раненых – дети
В ночь на 8 сентября россияне нанесли авиационный удар по городу Сумы, в результате которого погибли два человека, среди раненых есть двое детей. Об этом сообщила Сумская ОВА.
"В результате авиаудара два человека погибли, еще четыре человека ранены, в том числе двое детей", - говорится в сообщении администрации.
Кроме того, отмечают в Сумской ОВА, повреждены частные дома, автомобили.
"Над ликвидацией последствий атаки работают все необходимые службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - добавили в ОВА.