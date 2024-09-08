Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині, четверо поранених

Війська РФ вночі обстріляли Комишани на Херсонщині - поранені четверо людей. Про це повідомив﻿ начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Приблизно опівночі ворожа армія з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла Комишани. Поранення отримали 4 людей. 65-річний чоловік ушпиталений у тяжкому стані. В нього мінно-вибухова травма та поранення грудної клітини" , - зазначив він.

При цьому Мрочко уточнив, що ще у трьох постраждалих - 41-річного чоловіка та жінок 70 і 52 років контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення. Двоє з них ушпиталені, 52-річній потерпілій медики надали допомогу на місці.