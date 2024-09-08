Оккупанты ударили по Камышанам на Херсонщине, четверо раненых

Войска РФ ночью обстреляли Камышаны на Херсонщине - ранены четыре человека. Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко.

"Приблизительно в полночь вражеская армия с временно оккупированного левобережья обстреляла Камышаны. Ранения получили 4 человека. 65-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. У него минно-взрывная травма и ранение грудной клетки" , - отметил он.

При этом Мрочко уточнил, что еще у трех пострадавших - 41-летнего мужчины и женщин 70 и 52 лет контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, множественные обломочные ранения. Двое из них госпитализированы, 52-летний потерпевшей медики оказали помощь на месте.