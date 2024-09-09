Зеленський попросив прем'єрку Італії бути посередником у переговорах із США про нові Patriot – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський звернувся з проханням прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні бути посередником у переговорах зі США про передачу Україні систем ППО Patriot.﻿ Про це повідомляє видання Messaggero, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

"Зеленський задумав посередницьку роль для Риму. Він хотів би, щоб Мелоні, голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до того, як зоряно-смугасті вибори стануть надто близькими" , - пише видання.

Окрім цього Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати.

"За останньою інформацією, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського" , - сказано у статті.

Нагадаємо, після посилення російських обстрілів Україна звернулася до партнерів із проханням про додаткові системи Patriot для захисту від балістичних ракет. Німеччина, США, Румунія та Нідерланди пообіцяли постачання, а Італія - передачу батареї SAMP-T.

Однак наразі у відкритому доступі є інформація лише про передачу Україні системи Patriot від Німеччини. Це сталося на початку липня. Ще один Patriot подарувала Україні Румунія.