Зеленский попросил премьера Италии быть посредником в переговорах с США о новых Patriot – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с просьбой премьер-министра Италии Джорджии Мэлони быть посредником в переговорах с США о передаче Украине систем ПВО Patriot.﻿ Об этом сообщает Messaggero, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мэлони, глава G7 до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного количества Patriot до того, как звездно-полосатые выборы станут слишком близкими" , - пишет издание.

Кроме этого Зеленский и Мелони обсудили передачу Украине второго комплекса ПВО Samp-T, одобренную в июне, однако поставку пришлось задержать.

"По последней информации, отправку Samp-T можно ожидать до конца сентября, в чем Мэлони заверила Зеленского" , - говорится в статье.

Напомним, после усиления российских обстрелов Украина обратилась к партнерам с просьбой о дополнительных системах Patriot для защиты от баллистических ракет. Германия, США, Румыния и Нидерланды пообещали поставки, а Италия – передачу батареи SAMP-T.

Однако в открытом доступе есть информация только о передаче Украине системы Patriot от Германии. Это произошло в начале июля. Еще один Patriot подарила Украине Румыния.