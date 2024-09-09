Росіяни завдали ударів по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа

Росіяни завдають ударів по Харкову КАБами, на місці одного з прильотів виникла пожежа, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Терехов повідомив про кілька ударів по місту КАБами.

"Щодо постраждалих – йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа".

Доповнено: Пізніше Терехов повідомив, що внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджені приватні житлові будинки.

Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання.

"За попередньою інформацією, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події".