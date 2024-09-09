Россияне нанелисли удары по Харькову УАБами, в городе возник пожар
Россияне наносят удары по Харькову УАБами, на месте одного из прилетов возник пожар, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Терехов сообщил о нескольких ударах по городу УАБами.
"Относительно пострадавших - идет сбор информации. На месте одного из прилетов пожар".
Дополнено: Позже Терехов сообщил, что в результате попадания УАБа по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома.
Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания.
"По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия".