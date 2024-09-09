КНДР 5 днів поспіль запускала сміттєві кулі у Південну Корею
У неділю Північна Корея відправила нові сміттєві кулі в бік Південної Кореї, це був п'ятий день поспіль таких запусків. Про це пише Yonhap із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS), повідомляє Українська правда.
JCS заявив, що Північна Корея відновила свою кампанію з запуску повітряних куль близько 9 ранку, всього через кілька годин після того, як вона запустила близько 200 куль у суботу.
У відповідь на запуски повітряних куль військові Південної Кореї з 21 липня щодня транслюють через гучномовці на кордоні антипівнічнокорейські пропагандистські передачі. Вони утримуються від прямого збивання повітряних куль, посилаючись на міркування безпеки.
Близько 50 пакетів зі сміттям приземлилися у столиці і провінції Кьонгі після суботнього запуску, але жодних небезпечних матеріалів не було виявлено, повідомили в JCS. В основному вони містили макулатуру, шматки пластику і пластикові пляшки.
Недільний запуск став 17-м з кінця травня.
Нагадаємо, з кінця травня КНДР запустила тисячі повітряних куль зі сміттям у відповідь на антипхеньянські листівки, перекинуті через кордон північнокорейськими перебіжчиками і активістами в Південній Кореї.