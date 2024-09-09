КНДР 5 дней подряд запускала мусорные шары в Южную Корею

В воскресенье Северная Корея отправила новые мусорные шары в сторону Южной Кореи, это был пятый день подряд таких запусков.﻿﻿ Об этом пишет Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), сообщает Украинская правда.

JCS заявил, что Северная Корея возобновила свою кампанию по запуску воздушных шаров около 9 утра, всего через несколько часов после того, как она запустила около 200 шаров в субботу.

В ответ на запуски воздушных шаров военные Южной Кореи с 21 июля ежедневно транслируют через громкоговорители на границе антисеверокорейские пропагандистские передачи. Они воздерживаются от прямого сбивания воздушных шаров, ссылаясь на соображения безопасности.

Около 50 пакетов с мусором приземлились в столице и провинции Кёнги после субботнего запуска, но никаких опасных материалов не было обнаружено, сообщили в JCS. В основном они содержали макулатуру, куски пластика и пластиковые бутылки.

Воскресный запуск стал 17-м с конца мая.

Напомним, с конца мая КНДР запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, переброшенные через границу северокорейскими перебежчиками и активистами в Южной Корее.