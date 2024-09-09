РФ кількова хвилями "Шахедів" атакувала Київ: ППО знищила всі дрони
У Київській МВА повідомили про 5-ту атаку російських дронів на столицю з початку вересня, ППО знищила всі БпЛА, які становили загрозу для Києва. Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.
"Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed", запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями", – йдеться в повідомленні.
Деталі Попко зазначив, що повітряна тривога у столиці тривала понад годину.
За його словами, силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.
За попередніми даними, в місті обійшлося без руйнувань та потерпілих.