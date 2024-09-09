РФ кількова хвилями "Шахедів" атакувала Київ: ППО знищила всі дрони

У Київській МВА повідомили про 5-ту атаку російських дронів на столицю з початку вересня, ППО знищила всі БпЛА, які становили загрозу для Києва.﻿﻿ Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Цієї ночі російська армія знову застосувала ударні БпЛА, попередньо на кшталт "Shahed", запущені з території Курської області. На Київ баражуючі боєприпаси заходили після опівночі, кількома хвилями" , – йдеться в повідомленні.

Деталі Попко зазначив, що повітряна тривога у столиці тривала понад годину.

За його словами, силами та засобами ППО всі російські ударні дрони, які загрожували Києву, були знищені на підступах до столиці.

За попередніми даними, в місті обійшлося без руйнувань та потерпілих.