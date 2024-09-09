РФ несколькими волнами "Шахедов" атаковала Киев: ПВО уничтожила все дроны
В Киевской ГВА сообщили о 5-й атаке российских дронов на столицу с начала сентября, ПВО уничтожила все БпЛА, которые представляли угрозу для Киева. Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.
"Этой ночью российская армия снова применила ударные БПЛА, предварительно "Shahed", запущенные с территории Курской области. На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами", – говорится в сообщении.
Попко отметил, что воздушная тревога в столице продолжалась более часа.
По его словам, силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены на подступах к столице.
По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.