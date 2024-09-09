РФ несколькими волнами "Шахедов" атаковала Киев: ПВО уничтожила все дроны

В Киевской ГВА сообщили о 5-й атаке российских дронов на столицу с начала сентября, ПВО уничтожила все БпЛА, которые представляли угрозу для Киева.﻿﻿ Об этом заявил начальник КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Этой ночью российская армия снова применила ударные БПЛА, предварительно "Shahed", запущенные с территории Курской области. На Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами" , – говорится в сообщении.

Попко отметил, что воздушная тревога в столице продолжалась более часа.

По его словам, силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, которые угрожали Киеву, были уничтожены на подступах к столице.

По предварительным данным, в городе обошлось без разрушений и пострадавших.