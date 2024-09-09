Курс валют НБУ на 9 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 вересня 2024 року
Курс долара порівняно з 8 вересня знизився до рівня 41.0168 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 45.5574 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 54.0437 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 48.6500 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 3 коп. до 10.6474 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.016 800
|EUR
|Євро
|45.557 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.043 700
|CHF
|Швейцарський франк
|48,650 000
|PLN
|Польський злотий
|10.647 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.