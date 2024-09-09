Курс валют НБУ на 9 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 вересня знизився до рівня 41.0168 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 45.5574 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 54.0437 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 48.6500 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 3 коп. до 10.6474 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.016 800 EUR Євро 45.557 400 GBP Фунт стерлінгів 54.043 700 CHF Швейцарський франк 48,650 000 PLN Польський злотий 10.647 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.