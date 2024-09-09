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Курс валют НБУ на 9 вересня

Курс валют НБУ на 9 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 9 вересня 2024 року

Курс долара порівняно з 8 вересня знизився до рівня 41.0168 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 45.5574 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 3 коп. до 54.0437 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 9 коп. до 48.6500 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 3 коп. до 10.6474 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.016 800 --0.0722
EUR Євро 45.557 400 --0.0308
GBP Фунт стерлінгів 54.043 700 --0.0294
CHF Швейцарський франк 48,650 000 +0.0929
PLN Польський злотий 10.647 400 --0.0292

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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