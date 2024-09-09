Курс валют НБУ на 9 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 сентября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 8 сентября, понизился до уровня 41.0168 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 45.5574 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 54.0437 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 48.6500 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 3 коп до 10.6474 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.016800
|EUR
|Евро
|45.557400
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.043700
|CHF
|Швейцарский франк
|48.650000
|PLN
|Польский злотый
|10.647400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.