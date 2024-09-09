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Курс валют НБУ на 9 сентября

Курс валют НБУ на 9 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 сентября, понизился до уровня 41.0168 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 45.5574 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 54.0437 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 48.6500 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп до 10.6474 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.016800 --0.0722
EUR Евро 45.557400 --0.0308
GBP Фунт стерлингов 54.043700 --0.0294
CHF Швейцарский франк 48.650000 +0.0929
PLN Польский злотый 10.647400 --0.0292

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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