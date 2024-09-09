Курс валют НБУ на 9 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 9 сентября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 8 сентября, понизился до уровня 41.0168 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 45.5574 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 3 коп до 54.0437 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 9 коп до 48.6500 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 3 коп до 10.6474 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.016 800 EUR Евро 45.557 400 GBP Фунт стерлингов 54.043 700 CHF Швейцарский франк 48.650 000 PLN Польский злотый 10.647 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.