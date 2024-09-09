Сили оборони відмінусували ще 1 150 окупантів, 26 артсистем та 3 танки
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорі Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 150 загарбників, 26 артилерійських систем та 3 танки, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Генштаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати РФ з 24.02.22 по 09.09.24 орієнтовно склали :
- особового складу – близько 626 410 (+1 150) осіб,
- танків – 8 639 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 16 906 (+9) од,
- артилерійських систем – 17 830 (+26) од,
- РСЗВ – 1 180 (+0) од,
- засобів ППО – 942 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 897 (+33) од,
- крилатих ракет – 2 588 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 262 (+44) од,
- спеціальної техніки – 3 049 (+2) од.
Дані уточнюються.