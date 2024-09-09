Силы обороны отминусовали еще 1 150 оккупантов, 26 артсистем и 3 танка

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 150 захватчиков, 26 артиллерийских систем и 3 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 09.09.24 ориентировочно составили :

личного состава – около 626 410 (+1 150) человек,

танков – 8 639 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 16 906 (+9) ед,

артиллерийских систем – 17 830 (+26) ед,

РСЗО – 1 180 (+0) ед,

средств ПВО – 942 (+0) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 897 (+33) ед,

крылатых ракет – 2 588 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 262 (+44) ед,

специальной техники – 3 049 (+2) ед.

Данные уточняются.