Генштаб: Росіяни найактивніше атакували на трьох напрямках

Російські окупанти минулої доби атакували по всій лінії фронту, але найбільше ворожих штурмів було на трьох напрямках, загалом за добу відбулося 164 бойових зіткнення, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 вересня у Facebook.

За уточненою інформацією, за вчора (8 вересня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 94 КАБ), здійснив 4 770 обстрілів, понад 190 з них – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Петропавлівка та Глушківка Харківської області; Дружба, Водяне, Новодонецьке та Олександропіль Донецької області; Кам’янське, Лобкове Запорізької області та Одрадокам’янка на Херсонщині.

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії. Тут відбулося 5 бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці.

На Куп’янському напрямку було 15 боєзіткнень. Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку українські війська відбили 12 штурмів окупантів в районах населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 атак біля Спірного, Білогорівки, Григорівки та Верхньокам’янського. Біля останнього росіяни провели 4 атаки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 10 спроб загарбників прорвати оборону в районах Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації здійснили 24 атаки. Зусилля зосереджували у районах населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк і Неліпівка. Окрім того, штурмували поблизу Дружби.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 39 атак. Основні зусилля росіяни зосереджували у районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Загалом загарбники 30 разів намагалися прорвати оборону українських військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 4 атаки у напрямку Водяного, але успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося 2 безуспішних для ворога бойових зіткнення неподалік Малої Токмачки та Роботиного.

"На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, активізував діяльність авіації – з території РФ здійснював удари по районах Ямполя, Берези, Бачівська, Княжичів, Кіндратівки, Первомайського, Олиного, Сум, Миколаївки, Семенівки, Карповичів, Углів та низки інших прикордонних населених пунктів", – повідомили у Генштабі.

Також зазначається, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ, уразили 2 артилерійські системи та 1 засіб ППО російських загарбників.