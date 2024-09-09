Генштаб: Россияне активнее всего действовали на трех направлениях

Российские оккупанты в прошлые сутки атаковали по всей линии фронта, но больше всего вражеских штурмов было на трех направлениях, всего за сутки произошло 164 боевых столкновения, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 9 сентября в Facebook.

По уточненной информации, за вчера (8 сентября – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 94 КАБ), совершил 4 770 обстрелов, более 190 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Петропавловка и Глушковка Харьковской области; Дружба, Водяное, Новодонецкое и Александрополь Донецкой области; Каменское, Лобково Запорожской области и Одрадокаменка на Херсонщине.

На Харьковском направлении россияне продолжали штурмовые действия. Здесь произошло 5 боевых столкновений в районе Волчанска, Тихого и Старицы.

На Купянском направлении было 15 боестолкновений. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов у Синьковки, Степной Новоселовки, Лозовой, Стельмаховки, Мясожаровки и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении украинские войска отбили 12 штурмов оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Новосадово, Торское, Диброва и Чернещина.

На Северском направлении Силы обороны отбили 10 атак у Спирного, Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. Возле последнего россияне провели 4 атаки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 10 попыток захватчиков прорвать оборону в районах Андреевки, Майского, Часового Яра, Белой Горы, Предтечиного и Клещеевки.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации осуществили 24 атаки. Усилия сосредоточивали в районах населенных пунктов Северное, Железное и Нью-Йорк, Торецк и Нелиповка. Кроме того, штурмовали вблизи Дружбы.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 39 атак. Основные усилия россияне сосредотачивали в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Мариновки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Долиновки, Украинска, Георгиевки и Константиновки. В общем захватчики 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск на этом направлении.

На Времовском направлении оккупанты совершили 4 атаки в направлении Водяного, но успеха не имели.

На Ореховском направлении состоялось 2 безуспешных для врага боевых столкновения неподалеку Малой Токмачки и Роботино.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Оперативная обстановка без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, активизировал деятельность авиации – с территории РФ осуществлял удары по районам Ямполя, Березы, Бачевска, Княжичей, Кондратовки, Первомайского, Олиного, Сум, Николаевки, Семеновки, Карповичей, Углов и ряда других приграничных населенных пунктов", – сообщили в Генштабе.

Также отмечается, что за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили 2 артиллерийские системы и 1 средство ПВО российских захватчиков.