ППО збила дві ракети та шість "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 9 вересня російські війська атакували Україну ракетами Х-59/69 та безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети та 6 "Шахедів".

Про це повідомляють﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ та окупованої Донеччини, а також вісім безпілотників Shahed, які запустили з району Курська (РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 ударних БпЛА типу Shahed. Два ворожі безпілотники локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів Р ﻿﻿ ЕБ). Також, внаслідок активної протидії, одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі" , – йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.