ПВО сбила две ракеты и шесть "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 9 сентября русские войска атаковали Украину ракетами Х-59/69 и беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили две ракеты и шесть "Шахедов".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Курской области РФ и оккупированной Донетчины, а также восемь беспилотников Shahed, запустивших из района Курска (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА типа Shahed. Два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х- 59/69 не достигла своей цели" , – говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.