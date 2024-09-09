Глава МЗС Литви дорікнув союзникам по НАТО через російські безпілотики

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс дорікнув союзникам по НАТО, чия бездіяльність, за його словами, призвела до безперешкодного падіння російських засобів атаки на території країн Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х (Twitter).

Міністр відзначив, що інциденти, немислимі ще 3 роки тому, сьогодні вважаються рутиною.

"Ніщо не повинно падати на Україну, чи Латвію, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність", – зауважив Ландсбергіс, коментуючи, вочевидь, останні епізоди з падінням російських дронів на території Латвії і Румунії.

Він додав, що Литва, звичайно, буде підтримувати рішучу відповідь союзників.

Після російської атаки проти України в ніч проти неділі Румунія заявила, що безпілотник порушив її повітряний простір, і шукає його уламки на своїй території.

У Латвії також заявили, що виявили розбитий військовий дрон РФ на сході країни та проводять розслідування.