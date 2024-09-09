Глава МИД Литвы упрекнул союзников по НАТО из-за российских беспилотиков

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис упрекнул союзников по НАТО, чье бездействие, по его словам, привело к беспрепятственному падению российских средств атаки на территории стран Альянса, сообщает Европейская правда.

Об этом Ландсбергис написал в соцсети Х (Twitter).

Министр отметил, что инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сегодня считаются рутиной.

"Ничто не должно падать на Украину, или Латвию, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привела наша бездеятельность", – отметил Ландсбергис, комментируя, очевидно, последние эпизоды с падением российских дронов на территории Латвии и Румынии.

Он добавил, что Литва, конечно, будет поддерживать решительный ответ союзников.

После российской атаки против Украины в ночь на воскресенье Румыния заявила, что беспилотник нарушил ее воздушное пространство, и ищет его обломки на своей территории.

В Латвии также заявили, что обнаружили разбитый военный дрон РФ на востоке страны и проводят расследование.