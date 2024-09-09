Трамп заявив, що його люблять жінки, але опитування доводять зворотне

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп стверджує, що він подобається американкам. Опитування громадської думки доводять зворотне, на що звернули увагу журналісти The Washington Post, повідомляє Ліга.net.

"Хтось сказав, що жінки не люблять Дональда Трампа. Це не правда. Я думаю, що вони люблять мене, а я люблю їх" , – сказав кандидат-республіканець на передвиборчому заході у Пенсильванії.

За результатами екзитполів, на президентських виборах 2020 року чинний президент США Джо Байден випередив Трампа серед жінок на 15%.

Опитування також показують, що цього року жінки більше надають перевагу кандидатці від Демократичної партії Камалі Гарріс.

Згідно з опитуванням ABC News/Ipsos, оприлюдненим 1 вересня, Гарріс випереджає Трампа на 13% серед жінок. Місяць тому, перед з'їздом Демократичної партії, це ж опитування показувало її перевагу в 6%.