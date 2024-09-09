Трамп заявил, что его любят женщины, но опросы доказывают обратное

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что он нравится американкам. Опросы общественного мнения доказывают обратное, на что обратили внимание журналисты The Washington Post, сообщает Лига.net.

"Кто-то сказал, что женщины не любят Дональда Трампа. Это неправда. Я думаю, что они любят меня, а я люблю их" , – сказал кандидат-республиканец на предвыборном мероприятии в Пенсильвании.

По результатам экзит-полов на президентских выборах 2020 года действующий президент США Джо Байден опередил Трампа среди женщин на 15%.

Опросы также показывают, что в этом году женщины больше предпочитают кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Согласно опросу ABC News/Ipsos, обнародованному 1 сентября, Харрис опережает Трампа на 13% среди женщин. Месяц назад, перед съездом Демократической партии, этот же опрос показывал ее преимущество в 6%.