Десна в районі Чернігова потемніла, фіксують масовий замор риби

У Чернігові заборонили відвідування пляжу після погіршення якості води в річці Десна, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако.

Щодо екологічної ситуації на р. Десна.

"Станом на 7:00 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. У річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинувша" , — розповів він.

Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце.

Працюють міські служби, екологи та ДСНС.

"Нагадаю, що відвідування пляжу ми заборонили на минулому тижні. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи" , — додав Ломако.

Нагадаємо, наприкінці серпня мер Вишгорода Олексій Момот заявив, що в річці Десна виявили отруйну речовину, яка спускалася по течії з російського кордону. У річці Сейм, що протікає в Курській області РФ, де зараз тривають бої, а потім впадає в Десну, Державне агентство меліорації та рибного господарства зафіксувало значне перевищення концентрації забруднюючих речовин.