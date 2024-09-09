Десна в районе Чернигова потемнела, фиксируют массовый замор рыбы

В Чернигове запретили посещение пляжа после ухудшения качества воды в реке Десна, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако.

Относительно экологической ситуации в г. Десна.

"По состоянию на 7:00 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы есть погибшая" , — рассказал он.

Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в определенное место.

Работают городские службы, экологи и ГСЧС.

"Напомню, что посещение пляжа мы запретили на прошлой неделе. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Ужесточен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы" , — добавил Ломако.

Напомним, в конце августа мэр Вышгорода Алексей Момот заявил, что в реке Десна обнаружили ядовитое вещество, спускавшееся по течению с российской границы. В реке Сейм, которая протекает в Курской области РФ, где продолжаются бои, а затем впадает в Десну, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства зафиксировало значительное превышение концентрации загрязняющих веществ.