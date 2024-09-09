Військові США знищили кілька дронів та пускових установок єменських хуситів

Військова місія США у Червоному морі повідомила про знищення трьох безпілотників і двох пускових установок підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів. Про це оголосило Центральне командування армії США, повідомляє Європейська правда.

У заяві наприкінці доби 8 вересня Центральне командування розповіло про знищення трьох безпілотників хуситів і двох пускових установок на території Ємену, що перебуває під контролем бойовиків.

"Ці системи визначили як такі, що є явною і прямою загрозою для сил США і коаліції та торгових суден у регіоні", – зазначили у комюніке.

Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівський MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти. Витік нафти з підбитого ще у серпні грецького танкера загрожує масштабним екологічним лихом.