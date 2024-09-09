Военные США уничтожили несколько дронов и пусковых установок йеменских хуситов

Военная миссия США в Красном море сообщила об уничтожении трех беспилотников и двух пусковых установок поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов. Об этом объявило Центральное командование армии США, сообщает Европейская правда.

В заявлении в конце суток 8 сентября Центральное командование рассказало об уничтожении трех беспилотников хуситов и двух пусковых установок на территории Йемена, находящейся под контролем боевиков.

"Эти системы определили как такие, которые являются явной и прямой угрозой для сил США и коалиции и торговых судов в регионе" , – отметили в коммюнике.

Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются "суда, связанные с Израилем". Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

В начале сентября от обстрелов хуситов пострадали два судна, в том числе саудовский MV Amjad с около 2 млн баррелей нефти. Утечка нефти из подбитого еще в августе греческого танкера грозит масштабным экологическим бедствием.