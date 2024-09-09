Досипання на вихідних зменшить ризик хвороби серця до 20% – дослідження

Відсутність достатньої кількості якісного сну в умовах школи, роботи чи обов’язків по вихованню дітей може нашкодити продуктивності та призвести до проблем із фізичним і психічним здоров’ям. Тривале недосипання також може збільшити ризик серцевих захворювань і смерті. Але дослідження, яке презентували у European Society of Cardiology Congress 2024, дає надію, повідомляє Лівий берег.

"Достатня кількість компенсаційного сну пов’язана з меншим ризиком серцево-судинних захворювань. Зв’язок стає ще більш помітним серед людей, які регулярно відчувають брак сну у будні" , — каже співавтор дослідження Яньцзюнь Сонг, доктор філософії з Державної ключової лабораторії інфекційних захворювань лікарні Фуваі та Національного центру серцево-судинних захворювань у Пекіні, Китай.

Для цього дослідження вчені, які займаються серцево-судинними захворюваннями, проаналізували дані 90 903 людей у Біобанку Великої Британії. Учасники самі повідомляли, скільки вони спали в рамках проєкту. Майже кожен п’ятий вважав, що має брак сну, тобто спав менш як 7 год за ніч.

Дослідники хотіли оцінити, як "компенсований сон" — або надолуження втраченого сну у вихідні — впливає на ризик серцевих захворювань.

Людей розділили на чотири групи, базуючись на тому, скільки "компенсаційного" сну вони можуть отримати вихідними.

У середньому впродовж 14 років спостереження учасники групи 4, які мали найбільшу кількість компенсаційного сну, мали на 19% менше шансів на розвиток серцевих захворювань порівняно з групою 1, яка мала найменшу кількість такого сну.

У підгрупі людей із щоденним недосипом піддослідні з найбільшою компенсацією сну мали на 20% нижчий ризик серцевих захворювань порівняно з тими, у кого такого сну було найменше. Різниці між статями тут не зафіксували.

"Сон допомагає підтримувати здоров’я серця за допомогою багатьох різних механізмів, включаючи покращення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень, контролю збільшення ваги та навіть пом’якшення запалення" , — каже Healthline доктор меднаук, сертифікований інтервенційний кардіолог і меддиректор Structural Heart Program в медцентрі MemorialCare Saddleback Чен-Хан Чен, який не брав участь у дослідженні.

Рігвед Тадвалкар, доктор медичних наук, сертифікований консультативний кардіолог медцентру Providence Saint John’s, який не брав участі в дослідженні, сказав, що вплив "компенсаційного сну" тут може бути результатом кількох факторів:

"Хронічний дефіцит сну може додатково призвести до підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. "Компенсаторний сон" може допомогти нормалізувати ці життєво важливі функції. Також відомо, що сон є ключовим для здорової імунної системи. Достатній сон може допомогти тілу краще боротися з інфекціями та запаленнями, які пов’язані із захворюваннями серця".

Недостатній сон впливає на здоров'я серця, наприклад, підвищує ризик гіпертензії, діабету та ожиріння. Крім впливу недосипу на рівень стресу та артеріальний тиск, брак сну може викликати запалення та погіршити функцію ендотелію, сприяючи ризику серцевих захворювань.

"Ці фактори можуть призвести до вищого ризику атеросклерозу, коли в артеріях накопичується бляшка, що призводить до вищого ризику серцевого нападу та інсульту" , — сказав Тадвалкар.

Недосипання може порушити природний циркадний ритм організму, що може вплинути на вироблення гормонів, які беруть участь у регуляції рівня цукру в крові. Це може призвести до резистентності до інсуліну.

Тадуокер пояснив, що хоча резистентність до інсуліну не пов’язана безпосередньо з серцево-судинними захворюваннями, вона часто пов’язана з іншими метаболічними розладами, включаючи ожиріння та високий кров’яний тиск, що може підвищити ризик серцевих захворювань.

Чень зазначив, що подальші дослідження можуть підтвердити результати цього дослідження на людях поза межами Британії. І додав, що додатковий сон на вихідні може не повністю компенсувати наслідки накопиченої нестачі сну за робочий тиждень, але забезпечує деяке відновлення, якого інакше не було б.