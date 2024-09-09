Досыпание на выходных уменьшит риск болезни сердца до 20% – исследование

Отсутствие достаточного количества качественного сна в условиях школы, работы или обязанностей по воспитанию детей может повредить продуктивность и привести к проблемам с физическим и психическим здоровьем. Длительное недосыпание также может увеличить риск сердечных заболеваний и смерти. Но исследование, которое представили в European Society of Cardiology Congress 2024, дает надежду, сообщает Левый берег.

"Достаточное количество компенсационного сна связано с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний. Связь становится еще более заметной среди людей, регулярно испытывающих нехватку сна в будни" , - говорит соавтор исследования Яньцзюнь Сонг, доктор философии из Государственной ключевой лаборатории инфекционных заболеваний больницы Фуваи и Национальный центр сердечно-сосудистых заболеваний в Пекине, Китай.

Для этого исследования ученые, занимающиеся сердечно-сосудистыми заболеваниями, проанализировали данные 90 903 человек в Биобанке Великобритании. Участники сами сообщали, сколько они спали в рамках проекта. Почти каждый пятый считал, что у него нет сна, то есть спал менее 7 часов за ночь.

Исследователи хотели оценить, как "компенсированный сон" - или наверстование потерянного сна в выходные - влияет на риск сердечных заболеваний.

Людей разделили на четыре группы, основываясь на том, сколько "компенсационного" сна они могут получить в выходные.

В среднем на протяжении 14 лет наблюдения участники группы 4, имевшие наибольшее количество компенсационного сна, имели на 19% меньше шансов на развитие сердечных заболеваний по сравнению с группой 1, имеющей наименьшее количество такого сна.

В подгруппе людей с ежедневным недосыпом испытуемые с наибольшей компенсацией сна имели на 20% более низкий риск сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого такого сна было меньше. Разницы между статьями здесь не зафиксировали.

"Сон помогает поддерживать здоровье сердца с помощью многих различных механизмов, включая улучшение артериального давления и частоты сердечных сокращений, контроль увеличения веса и даже смягчение воспаления" , - говорит Healthline доктор меднаук, сертифицированный интервенционный кардиолог и меддиректор Structural Heart Program в медцентре MemorialCare Saddleback Чен-Хан Чен, не участвовавший в исследовании.

Ригвед Тадвалкар, доктор медицинских наук, сертифицированный консультативный кардиолог медцентра Providence Saint John's, не участвовавший в исследовании, сказал, что влияние "компенсационного сна" здесь может быть результатом нескольких факторов:

"Хронический дефицит сна может дополнительно привести к повышению АД и частоте сердечных сокращений. "Компенсаторный сон" может помочь нормализовать эти жизненно важные функции. Также известно, что сон является ключевым для здоровой иммунной системы. Достаточный сон может помочь телу лучше бороться с инфекциями и воспалениями, связанными с заболеваниями сердца".

Недостаточный сон влияет на здоровье сердца, например повышает риск гипертензии, диабета и ожирения. Помимо влияния недосыпа на уровень стресса и артериальное давление, нехватка сна может вызвать воспаление и ухудшить функцию эндотелия, способствуя риску сердечных заболеваний.

"Эти факторы могут привести к более высокому риску атеросклероза, когда в артериях накапливается бляшка, что приводит к более высокому риску сердечного приступа и инсульта" , — сказал Тадвалкар.

Недосыпание может нарушить естественный циркадный ритм организма, что может повлиять на выработку гормонов, участвующих в регуляции уровня сахара в крови. Это может привести к резистентности к инсулину.

Тадуокер объяснил, что хотя резистентность к инсулину не связана непосредственно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, она часто связана с другими метаболическими расстройствами, включая ожирение и высокое кровяное давление, что может повысить риск сердечных заболеваний.

Чэнь отметил, что дальнейшие исследования могут подтвердить результаты этого исследования на людях вне Британии. И добавил, что дополнительный сон на выходные может не полностью компенсировать последствия накопившейся нехватки сна за рабочую неделю, но обеспечивает некоторое восстановление, которого иначе не было бы.