В Україні на початку тижня зростає споживання електрики – "Укренерго"

У понеділок зранку в Україні зростає споживання електроенергії через відстуність обмежень на споживання.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання був на 6,2% вищий, ніж в той самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 6 вересня. Це пояснюється відсутністю застосування заходів обмеження.

Вчора, 8 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,6% нижчим, ніж у попередній вихідний – в суботу, 7 вересня.

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Румунії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 12 749 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1287 МВт.