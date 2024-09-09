В Украине в начале недели растет потребление электричества – "Укрэнерго"

В понедельник утром в Украине растет потребление электроэнергии из-за отсутствия ограничений на потребление.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 6,2% выше, чем в то же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 6 сентября. Это объясняется отсутствием применения мер ограничения.

Вчера 8 сентября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,6% ниже, чем в предыдущий выходной – в субботу, 7 сентября.

Импорт будет происходить в течение суток из Румынии, Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 12749 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1287 МВт.