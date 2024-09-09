Польща відновила систему митного оформлення на всіх КПП після збою

Польща відновила роботу системи митного оформлення після збою, який стався у четвер, 5 вересня. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби України, повідомляє ЛігаБізнес.

"Наразі польська сторона усунула несправності, транспорт прямує через кордон у звичному режимі", – сказано в повідомленні.

Українські митники нагадали, що раніше було зафіксовано збій у робочій системі митної служби Республіки Польща. Це призводило до затримок у пропуску вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску на Львівщині та Волині.