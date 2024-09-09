Польша возобновила систему таможенного оформления на всех КПП после сбоя

Польша возобновила работу системы таможенного оформления после сбоя, произошедшего в четверг, 5 сентября. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины, сообщает Лига.Бизнес.

"На данный момент польская сторона устранила неисправности, транспорт следует через границу в привычном режиме" , – сказано в сообщении.

Украинские таможенники напомнили, что ранее зафиксирован сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша. Это приводило к задержкам пропуска грузовых транспортных средств в пунктах пропуска на Львовщине и Волыни.