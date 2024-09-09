Прикордонники прокоментували реакцію Білорусі на проліт російських "Шахедів"

Білорусь намагається замовчувати випадки, коли на територію країни залітають російські "Шахеди"﻿. Про це заявив в ефірі національного телемарафону речник Держаної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Ділова столиця.

Коментуючи випадки, коли під час російських повітряних атак "Шахеди" залітають на територію Білорусі, Демченко нагадав, як Олександр Лукашенко свого часу звинувачував Україну в нібито порушенні повітряного простору безпілотниками та у "створені загрози". Натомість, вказує речник, коли залітають "Шахеди", Білорусь намагається замочувати цю інформацію.

"А просто кажуть, що вони проводять якусь "перевірку" або "були вимушені" збивати безпілотники. І в цьому випадку чомусь на Україну вони так не намагаються перекинути відповідальність, а говорять про це вже коли не можуть приховати того факту, що російські дрони залітають і на їхню територію" , — пояснив Андрій Демченко.

За його словами, прикордонна служба не відмічає якихось дій з боку Білорусі поруч з кордоном України, коли на білоруську територію залітають дрони.