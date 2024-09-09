Пограничники прокомментировали реакцию Беларуси на пролет российских "Шахедов"

Беларусь пытается замалчивать случаи, когда на территорию страны залетают российские "Шахеды"﻿. Об этом заявил в эфире национального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Деловая столица.

Комментируя случаи, когда во время российских воздушных атак "Шахеды" залетают на территорию Беларуси, Демченко напомнил, как Александр Лукашенко в свое время обвинял Украину в якобы нарушении воздушного пространства беспилотниками и "созданные угрозы". В то же время, указывает спикер, когда залетают "Шахеды", Беларусь пытается замачивать эту информацию.

"А просто говорят, что они проводят какую-нибудь "проверку" или "были вынуждены" сбивать беспилотники. И в этом случае почему-то на Украину они так не пытаются опрокинуть ответственность, а говорят об этом уже когда не могут скрыть того факта, что российские дроны залетают и на их территорию" , — объяснил Андрей Демченко.

По его словам, пограничная служба не отмечает каких-либо действий со стороны Беларуси рядом с границей Украины, когда на белорусскую территорию залетают дроны.