У Мінприроди прокоментували ситуацію з забрудненням річок Сейм та Десна

Впродовж останніх днів стан води у річці Сейм покращується. Ситуація із забрудненням води в Десні також стабілізується, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомила прес-службу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Хто і як контролює ситуацію щодо забруднення річок

У Мінприроди наголосили, що ситуація щодо забруднення річок Сейм та Десна перебуває під постійним контролем всіх органів влади - відповідно до їх компетенцій.

Крім того, здійснюється належна комунікація та співпраця Держводагентства, Держекоінспекції, ГУ ДСНС, Чернігівської, Сумської та Київської ОВА, центрів контролю й профілактики хвороб, а також Держпродспоживслужби.

"Лабораторії Держводагентства, Держекоінспекції та центрів контролю та профілактики хвороб продовжують здійснювати щоденний моніторинг водних ресурсів річок Сейм та Десна у Києві та області, Чернігівській та Сумській областях" , - наголосили у відомстві.

Результати лабораторних досліджень проб води

Згідно з результатами лабораторних досліджень проб води з річки Десна (від гирла річки Сейм до міста Чернігів) зафіксовані здебільшого перевищення вмісту:

марганцю

заліза

Уточнюється водночас, що вказані перевищення по цих речовинах є типовим для цієї пори року.

"Природні чинники зумовлюють деякі специфічні особливості водних ресурсів Чернігівської області. Для багатьох річок характерний підвищений вміст у водах заліза та марганцю, який має природний характер" , - пояснили у Мінприроди.

Зазначається також, що по річці Сейм відмічається стабілізація ситуації (за результатами вимірювань у пробах вод, відібраних в річці Сейм 5 та 6 вересня, стан води покращується).

"Вміст азоту не перевищено у всіх створах. Незначне збільшення розчиненого кисню у воді, зменшення різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору. Загиблої риби не виявлено" , - розповіли у міністерстві.

Було також проведено вимірювання пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна. Перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів - не виявлено.

Що відомо про мор риби внаслідок забруднення річок

У Чернігівській області в річці Десна спостерігаються поодинокі випадки мору риби у селах:

Макошино

Ушня

Боромики

Салтикова Дівиця

Уточнюється, що в цілому, за весь час ліквідації надзвичайної події у річках Сейм та Десна, зібрано близько 26 тонн загиблої риби.

Повідомляється також, що швидкість переміщення забруднення сповільнилась в межах міста Чернігів - у місці зруйнованого автомобільного мосту.

"Основна маса забрудненої води дійшла до села Боромики Чернігівського району Чернігівської області. Далі за течією стан поверхневих вод річки Десна задовільний. Зміни фіксуються точково і не скрізь мають однорідний характер" , - розповіли у Мінприроди.

Яка ситуація з водою в Київській області

Згідно з даними Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю й профілактики МОЗ, якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва та міста Бровари перебуває на рівні значень, характерних для цього періоду.

Тобто перевищень хімічних або високотоксичних компонентів встановлено не було, а ризики для здійснення водозабору - відсутні.

При цьому спостерігається позитивна динаміка від насичення киснем води на ділянці річки Десни поблизу Чернігова (у точках здійснення аерації вміст розчиненого кисню у воді за три доби збільшився вдвічі). Отже, забруднення поступово розбавляється.

Що відомо про забруднення Сейму та Десни

Надаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в Сеймі значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (зокрема, амонію та завислих речовин).

Оскільки річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії, а комунікація між країною-агресором та Україною відсутня, залишається невідомим, чи це забруднення було умисним, чи випадковим.

Водночас забруднення цієї річки небезпечне тим, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області. А вона, своєю чергою, впадає в Дніпро біля Києва.

Після повідомлень щодо ситуації на річці Сейм, в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що забруднень Десни на території Київської області зафіксовано не було.

У Києві заявили також, що профільні служби моніторять стан питної води на території міста та води в акваторії річок Десна й Дніпро. Якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" знезаразить воду.