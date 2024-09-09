В Минприроды прокомментировали ситуацию с загрязнением рек Сейм и Десна

В последние дни состояние воды в реке Сейм улучшается. Ситуация с загрязнением воды в Десне также стабилизируется, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кто и как контролирует ситуацию по загрязнению рек

В Минприроды отметили, что ситуация по загрязнению рек Сейм и Десна находится под постоянным контролем всех органов власти - согласно их компетенциям.

Кроме того, осуществляется надлежащая коммуникация и сотрудничество Госводагентства, Госэкоинспекции, ГУ ГСЧС, Черниговской, Сумской и Киевской ОВА, центров контроля и профилактики болезней, а также Госпродпотребслужбы.

"Лаборатории Госводагентства, Госэкоинспекции и центров контроля и профилактики болезней продолжают осуществлять ежедневный мониторинг водных ресурсов рек Сейм и Десна в Киеве и области, Черниговской и Сумской областях" , - отметили в ведомстве.

Результаты лабораторных исследований проб воды

Согласно результатам лабораторных исследований проб воды из реки Десна (от устья реки Сейм до города Чернигов) зафиксированы в основном превышения содержания:

марганца

железа

Уточняется, что указанные превышения по этим веществам типичны для этого времени года.

"Природные факторы обуславливают некоторые специфические особенности водных ресурсов Черниговской области. Для многих рек характерно повышенное содержание в водах железа и марганца, которое имеет природный характер" , - объяснили в Минприроды.

По реке Сейм отмечается стабилизация ситуации (по результатам измерений в пробах вод, отобранных в реке Сейм 5 и 6 сентября, состояние воды улучшается).

"Содержание азота не превышено во всех створах. Незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, уменьшение резкого неприятного запаха и восстановление природного цвета. Погибшей рыбы не обнаружено" , - рассказали в министерстве.

Были также проведены измерения приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна. Превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов - не выявлено.

Что известно про мор рыбы вследствие загрязнения рек

В Черниговской области в реке Десна наблюдаются единичные случаи мора рыбы в селах:

Макошино

Ушня

Боромики

Салтыкова Девица

Уточняется, что в целом за все время ликвидации чрезвычайного происшествия в реках Сейм и Десна собрано около 26 тонн погибшей рыбы.

Сообщается также, что скорость перемещения загрязнения замедлилась в черте города Чернигов - в месте разрушенного автомобильного моста.

"Основная масса загрязненной воды дошла до села Боромики Черниговского района Черниговской области. Далее по течению состояние поверхностных вод реки Десна удовлетворительное. Изменения фиксируются точечно и не везде носят однородный характер" , - рассказали в Минприроды.

Какая ситуация с водой в Киевской области

Согласно данным Госводагентства, ДЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики Минздрава, качество воды реки Десна в местах водозаборов города Киева и Бровары находится на уровне значений, характерных для этого периода.

То есть, превышений химических или высокотоксичных компонентов установлено не было, а риски для осуществления водозабора - отсутствуют.

При этом наблюдается положительная динамика от насыщения кислородом воды на участке реки Десны вблизи Чернигова (в точках осуществления аэрации содержание растворенного кислорода в воде за трое суток увеличилось вдвое). Следовательно, загрязнение постепенно разбавляется.

Что известно о загрязнении Сейма и Десны

28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество , которое спускается по течению с российской границы.

Между тем, Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (в частности, аммония и взвешенных веществ).

Поскольку река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас происходят боевые действия, а коммуникация между страной-агрессором и Украиной отсутствует, остается неизвестным, было ли это загрязнение умышленным или случайным.

В то же время, загрязнение этой реки опасно тем, что Сейм впадает в Десну в Черниговской области. А она, в свою очередь, впадает в Днепр возле Киева.

После сообщений о ситуации на реке Сейм, в Киевской областной военной администрации сообщили, что загрязнений Десны на территории Киевской области зафиксировано не было.

В Киеве заявили также, что профильные службы мониторят состояние питьевой воды на территории города и воды в акватории рек Десна и Днепр. Если качество воды ухудшится, Киевводоканал обеззаразит воду.