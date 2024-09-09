ЄС засудив проведення РФ "місцевих виборів" в окупованому Криму

Євросоюз засудив проведення Російською Федерацією місцевих виборів в окупованому Криму та Севастополі. Заяву з цього приводу опублікував речник зовнішньодипломатичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє Європейська правда.

Речник заявив, що ЄС рішуче засуджує так звані "вибори" Росії в окупованому Криму та Севастополі 6-8 вересня.

"ЄС не визнає цих так званих "виборів" у Криму та їхніх результатів. Вони є нікчемними і не можуть мати юридичних наслідків. Керівництво Росії та відповідальні за організацію цих нелегітимних дій будуть притягнені до відповідальності… Через більш як 10 років після вторгнення Росії і спробу протиправної анексії Криму ЄС підкреслює свою позицію: Крим – це Україна" , – заявив Стано.

"Є один явний вихід з цієї війни: Росія має негайно припинити свою протиправну, неспровоковану і невиправдану загарбницьку війну проти України та вивести сили і техніку з території України у межах її міжнародно визнаних кордонів" , – додав він.

8 вересня Росія проводила вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. В МЗС України наголосили, що результати так званих "виборів" є нікчемними, а самі "вибори" – нелегітимними.